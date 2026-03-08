Президент ОАЭ подал сигнал Ирану: Абу-Даби обратился к «врагам»

По информации телеканала CNN, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид аль Нахайян выступил с речью, содержащей скрытую угрозу в адрес Ирана. Он заявил, что ОАЭ страна не являются «легкой добычей», и предостерег врагов от иллюзий, будто процветание Эмиратов можно принять за слабость.
Кроме того, Мухаммед бен Заид аль Нахайян отметил, что хочет направить четкий сигнал тем, кого считает врагом Эмиратов. Это публичное заявление стало сигналом для иранского руководства, пишет CNN.
Уточняется также, что это первое выступление президента ОАЭ после начала боевых действий. Оно совпало по времени с угрозой ракетного обстрела Дубая, при том что иранский лидер Масуд Пезешкиан обещал не атаковать государства Залива.
Накануне Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сообщил, что в настоящий момент страна находится и живет в состоянии войны.
При этом в первые дни атаки США и Израиля принц Дубая и президент ОАЭ поужинали в торговом центре, чтобы успокоить людей.