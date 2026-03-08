Ричмонд
«Стечение обстоятельств»: Вяльбе прокомментировала инцидент с собакой на ЧР-2026

Президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе прокомментировала инцидент во время масс-старта на 50 километров в рамках чемпионата России — 2026, который случился в Южно-Сахалинске.

По ее словам, она не сталкивалась с подобным, но такие ситуации, происходят в разных видах спорта и в других странах. Вяльбе уверена, что собаки были бездомные.

— До начала чемпионата России организаторы проводили работу с теми, кто привык гулять с собаками в районе дистанции. Досадное стечение обстоятельств, но бетонную стену вокруг всей трассы невозможно поставить, — цитирует ее РИА Новости.

7 марта бродячая собака сбила с ног российских лыжниц Алину Кудисову и Арину Кусургашеву на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске. Животное выбежало на трассу во время седьмого круга из тринадцати.

Кусургашева смогла быстро подняться и продолжить гонку. Но Кудисова не сразу смогла встать и, вероятно, получила травму. В итоге она расплакалась и была вынуждена сойти с трассы, хотя изначально шла в группе лидеров.