Россиян предупредили о штрафах за хранение колясок и велосипедов в подъезде

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, что ртутные градусники, энергосберегающие лампы, батарейки, электронику, автошины и строительный мусор запрещено выбрасывать в обычные контейнеры во дворе. По его словам, нарушителям грозит административная ответственность. Граждан штрафуют от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Юрлиц наказывают серьёзнее, так как для них предусмотрены санкции от 100 тыс. до 250 тыс. рублей или временная приостановка работы на срок до 90 суток.