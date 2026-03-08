Россиян предупредили о штрафах за хранение колясок и велосипедов в подъезде

«Захламление подъездов зависит от объективной стороны деяния. Так, согласно статье 20.4 КоАП, ответственность может быть от 5000 до 15000 рублей. Но это именно в случае пожароопасности мусора, или если вещи — коляски, велосипеды — мешают проходам и создают угрозу», — пояснил эксперт.
Он напомнил, что запреты на загромождение лестничных площадок закреплены в давно принятых, но сохраняющих силу нормативных актах Госстроя. В частности, одно из постановлений прямо запрещает размещение на лестничных клетках бытового оборудования и инвентаря.
Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, что ртутные градусники, энергосберегающие лампы, батарейки, электронику, автошины и строительный мусор запрещено выбрасывать в обычные контейнеры во дворе. По его словам, нарушителям грозит административная ответственность. Граждан штрафуют от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Юрлиц наказывают серьёзнее, так как для них предусмотрены санкции от 100 тыс. до 250 тыс. рублей или временная приостановка работы на срок до 90 суток.
