Al-Jadeed: при ударе по гостинице в центре Бейрута погибли три человека

При атаке на гостиницу Ramada в центре столицы Ливана погибли три человека и ещё шесть пострадали.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере три человека стали жертвами удара по гостинице Ramada в центре Бейрута, сообщил ливанский телеканал Al-Jadeed.

Кроме того, ещё шесть человек пострадали. По предварительным данным, удар пришелся на один из номеров гостиницы. После атаки в здании сработала пожарная тревога.

Очевидцы публикуют кадры с места инцидента. На снимках можно увидеть клубы дыма над гостиницей, а также почерневший фасад и оконные проёмы.

Напомним, 5 марта появилась информация, что израильский беспилотник атаковал два автомобиля, движущихся по трассе к международному аэропорту Бейрута. В одной из машин находился полевой командир ливанского шиитского движения «Хезболла», курировавший ракетное направление. Второй автомобиль подвергся удару возле средней школы Каутар на въезде в столицу Ливана. Жертвами этих атак, по сведениям ливанского министерства здравоохранения, стали три человека.

Ранее также сообщалось, что в ночь на 5 марта на севере Ливана Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по лагерю беженцев Аль-Бадави, в котором проживают палестинские беженцы. Телеканал Al Jadeed уточнил, что была атакована одна из квартир в этом временном поселении.

