Россиян предупредили о штрафе до 15 тысяч рублей за коляски и велосипеды в подъезде

Ранее KP.RU сообщал, что россияне могут быть оштрафованы за оставленную в подъезде елку. Штраф для жильцов может составить до 5 тысяч рублей. Также ответственность несет управляющая компания, которая может получить штраф до 400 тысяч рублей.