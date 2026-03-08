Россиян предупредили о штрафе до 15 тысяч рублей за коляски и велосипеды в подъезде

Жители многоквартирных домов могут быть оштрафованы за хранение колясок и велосипедов в подъезде, если это представляет угрозу безопасности. Об этом сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ Андрей Моисеев.
«Захламление подъездов зависит от объективной стороны деяния. Так, согласно статье 20.4 КоАП, ответственность может быть от 5000 до 15000 рублей», — сказал юрист в интервью РИА Новости.
Моисеев уточнил, что штраф может быть наложен в случае, если вещи в подъезде являются пожароопасными или препятствуют нормальному проходу. Он добавил, что запреты на загромождение подъездов зафиксированы в нормативных актах Госстроя.
Ранее KP.RU сообщал, что россияне могут быть оштрафованы за оставленную в подъезде елку. Штраф для жильцов может составить до 5 тысяч рублей. Также ответственность несет управляющая компания, которая может получить штраф до 400 тысяч рублей.