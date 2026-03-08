Врач рассказала, кому нельзя дарить тюльпаны

«Однако тюльпаны нежелательны для людей с выраженной аллергией на цветы, с повышенной чувствительностью к запахам, с контактным дерматитом (иногда бывает реакция на сок растения). То есть тюльпаны нельзя дарить только тем, у кого уже есть известная аллергия на них или на цветочную пыльцу», — рассказала Чистик.