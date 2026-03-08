Космонавты поздравили россиянок с Международным женским днём с борта МКС

«Поздравляем вас с 8 Марта! Это один из самых любимых праздников в нашей стране. В этот день все мужчины поздравляют своих матерей, жён, дочерей и подруг с Международным женским днём. И мы с орбиты Земли спешим присоединиться к их словам и выразить вам своё восхищение», — сказал Кудь-Сверчков.