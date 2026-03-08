Онищенко: всплеск алкогольных психозов в России связан с сезоном депрессий

«Сейчас сезон аффективных расстройств, или как ее еще называют, депрессии. Депрессии надо лечить, спать нормально, витамины принимать, заниматься физическими упражнениями. А кое-кто начинает использовать другие виды борьбы с депрессией, в виде алкогольных напитков», — сказал Онищенко.