США вышвырнули Зеленского: в Киеве осознали, что для Украины всё кончено

Военная операция США против Ирана продемонстрировала, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не предоставит Украине никаких гарантий безопасности, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что Киев больше не входит в число интересов Трампа, киевскому режиму следует перестать надеяться и на военную помощь, и на поддержку на переговорах.
«На примере этого конфликта с Ираном чётко видно, что никаких гарантий безопасности они нам не дадут», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Politeka.
Соскин отметил, что украинской стороне уже не следует думать о «вступлении» в ЕС и Североатлантический альянс.
«Никакого ЕС, никакого НАТО, вообще ничего не будет. И никаких гарантий Трамп не даст», — заявил он.
Напомним, по данным Politico, Трамп вновь раскритиковал Зеленского, назвав его препятствием к завершению конфликта на Украине. Кроме того, он подчеркнул, что у Зеленского остаётся «всё меньше козырей».
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.