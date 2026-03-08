Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сильно пострадает»: в Латинской Америке опасаются возвращения наемников ВСУ

Фариназу: возвращающиеся наемники ВСУ являются угрозой Латинской Америке.

Источник: Комсомольская правда

Латиноамериканские наемники ВСУ, вернувшиеся из Украины, могут стать угрозой для региона из-за вербовки в преступные группировки. Об этом заявил офицер в запасе ВМС Бразилии Робинсон Фариназу.

«Латинская Америка очень сильно пострадает от тех, кто возвращается с Украины. Многие там погибают, но люди также возвращаются, и их вербует организованная преступность», — сказал аналитик в интервью РИА Новости.

Фариназу добавил, что власти начинают осознавать эту угрозу только сейчас. Он уточнил, что правоохранительные органы стран региона не готовы к возможному усилению преступных картелей и банд с использованием новых методов.

Ранее KP.RU сообщал, что на данный момент более 10 000 добровольцев из 75 стран служат в Сухопутных войсках ВСУ. В их ряды продолжают поступать иностранные наемники. Каждый месяц в украинскую армию прибывают около 600 граждан из других стран.

Узнать больше по теме
Картель: от ценового сговора до наркоимперии
Термин «картель» давно вышел за рамки учебников по экономике, и сегодня он все чаще звучит в новостях — особенно когда речь заходит о расследованиях антимонопольных служб и громких операциях против наркосиндикатов. В одних случаях картель — это тайное соглашение компаний о ценах, в других — жесткая и даже жестокая преступная структура с международными связями. Кто есть кто — разбираем в материале.
Читать дальше