«Сильно пострадает»: в Латинской Америке опасаются возвращения наемников ВСУ

Латиноамериканские наемники ВСУ, вернувшиеся из Украины, могут стать угрозой для региона из-за вербовки в преступные группировки. Об этом заявил офицер в запасе ВМС Бразилии Робинсон Фариназу.
«Латинская Америка очень сильно пострадает от тех, кто возвращается с Украины. Многие там погибают, но люди также возвращаются, и их вербует организованная преступность», — сказал аналитик в интервью РИА Новости.
Фариназу добавил, что власти начинают осознавать эту угрозу только сейчас. Он уточнил, что правоохранительные органы стран региона не готовы к возможному усилению преступных картелей и банд с использованием новых методов.
Ранее KP.RU сообщал, что на данный момент более 10 000 добровольцев из 75 стран служат в Сухопутных войсках ВСУ. В их ряды продолжают поступать иностранные наемники. Каждый месяц в украинскую армию прибывают около 600 граждан из других стран.