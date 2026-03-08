Эксперт Моисеев: За хранение колясок и велосипедов в подъезде грозит штраф

— Захламление подъездов зависит от объективной стороны деяния. Согласно статье 20.4 КоАП, ответственность может быть от 5 до 15 тысяч рублей. Однако это именно в случае пожароопасности мусора, или если вещи — коляски, велосипеды — мешают проходам и создают угрозу, — цитирует его РИА Новости.