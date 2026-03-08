Эксперт Моисеев: За хранение колясок и велосипедов в подъезде грозит штраф

Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 15 тысяч рублей за хранение в подъезде колясок и велосипедов, мешающих проходу и создающих угрозу соседям. Об этом рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.
— Захламление подъездов зависит от объективной стороны деяния. Согласно статье 20.4 КоАП, ответственность может быть от 5 до 15 тысяч рублей. Однако это именно в случае пожароопасности мусора, или если вещи — коляски, велосипеды — мешают проходам и создают угрозу, — цитирует его РИА Новости.
Запреты загромождения закреплены в давно принятых, но до сих пор действующих актах Госстроя, отметил эксперт. Например, одно из постановлений запрещает размещение на лестничных площадках бытового оборудования и инвентаря.
Штраф в пять тысяч рублей может грозить за работу стиральной машины ночью. Об этом сообщил общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Он отметил, что при отжиме уровень шума достигает почти 70 децибел. Также стиральные машины создают вибрацию, которая идет по стенам и трубам.