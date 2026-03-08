В Британии забили тревогу на фоне якобы угрозы атаки ВС РФ: Лондон боится за «сверхсекретный» объект на Украине

Великобритания всерьез обеспокоена тем, что Россия якобы может нанести удар по сверхсекретному объекту на Украине. Об этом пишет британское издание Daily Mail.
По уточнениям издания, ранее Минобороны Британии обнародовало в сети видео, в помощью которого можно идентифицировать подобный «совершенно секретный» объект.
«Совершенно секретный британский объект на Украине может оказаться под угрозой бомбардировки российскими бомбами и обстрела с беспилотников», — пишет таблоид.
По мнению автора материала, Россия якобы может использовать видео для обнаружения и уничтожения объекта.
