Ловушка для ВСУ: у врага остался один путь отхода из Красного Лимана

ВС РФ ударили трехтонной бомбой по ВСУ в Красном Лимане. Эксперт Гагин рассказал об обстановке в городе.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные освободили три населенных пункта вокруг Красного Лимана в ДНР, в самом городе идут бои, но противник готов отступать к Славянску. Об этом aif.ru заявил военно-политический аналитик Ян Гагин.

Ранее в Сети появились кадры ударов трехтонных бомб по местам скопления боевиков ВСУ в Красном Лимане.

«Рядом с Красным Лиманом взяты под контроль достаточно серьезные населенные пункты — Дробышево, Яровая и Сосновое. Сейчас наши военные активно стали применять авиацию на этом направлении из-за того, что распутица уничтожает дороги и техника движется с большими затруднениями. Помимо авиации работает артиллерия, бронетанковые подразделения и беспилотные системы», — сказал Гагин.

Положение противника в городе патовое. «ВСУ понимают, что в любом случае придется отходить из Красного Лимана, оставлять его. Поэтому они начинают укреплять Славянск», — добавил Гагин.

По его словам, в боях за Красный Лиман со стороны противника участвуют как подразделения ВСУ и теробороны, так и иностранные наемники.