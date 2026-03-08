Ловушка для ВСУ: у врага остался один путь отхода из Красного Лимана

«Рядом с Красным Лиманом взяты под контроль достаточно серьезные населенные пункты — Дробышево, Яровая и Сосновое. Сейчас наши военные активно стали применять авиацию на этом направлении из-за того, что распутица уничтожает дороги и техника движется с большими затруднениями. Помимо авиации работает артиллерия, бронетанковые подразделения и беспилотные системы», — сказал Гагин.