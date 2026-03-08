Эксперт Кнутов раскрыл реальные потери США в конфликте с Ираном

Соединенные Штаты скрывают свои реальные потери в конфликте с Ираном, но проскальзывающие данные говорят о том, что США потратили уже примерно в два раза больше, чем во время «двенадцатидневной войны», сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Последний начал наносить ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
«Потери США почти скрыты, кроме четырех солдат и трех самолетов F-15. Но известно, что Иран пытается выбить систему противовоздушной обороны США над американскими базами в регионе, поэтому наносит соответствующие удары. Были сбиты пять радиолокационных станций, одна станция предупреждения о ракетном нападении — она обнаруживает баллистические ракеты, запускаемые с дальности 5 тысяч км, две станции противоракетной обороны. Эти станции — это глаза и уши США, а Иран выбивает их, чтобы американцы не могли видеть иранские ракеты», — пояснил эксперт.
Кнутов добавил, что также есть данные о повреждении двух американских кораблей, но официально эта информация пока не подтверждена.
«ПВО Ирана также сбила американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, но это уже не такая существенная потеря, хотя дрон, конечно, дорогой», — отметил специалист.
Ранее стало известно, что ждет пленных солдат Израиля и США в Иране.