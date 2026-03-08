Эксперт Кнутов раскрыл реальные потери США в конфликте с Ираном

«Потери США почти скрыты, кроме четырех солдат и трех самолетов F-15. Но известно, что Иран пытается выбить систему противовоздушной обороны США над американскими базами в регионе, поэтому наносит соответствующие удары. Были сбиты пять радиолокационных станций, одна станция предупреждения о ракетном нападении — она обнаруживает баллистические ракеты, запускаемые с дальности 5 тысяч км, две станции противоракетной обороны. Эти станции — это глаза и уши США, а Иран выбивает их, чтобы американцы не могли видеть иранские ракеты», — пояснил эксперт.