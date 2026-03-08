Москва, Краснодар и Петербург возглавили топ городов по деловой активности женщин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область вошли в топ-5 регионов по деловой активности женщин, здесь женщинами открыто больше всего ИП. Следует из материалов исследования «Контур. Фокуса», имеющемся в распоряжении ТАСС.
Аналитики изучили бизнес, созданный женщинами-предпринимательницами в России на март 2026 года.
«Среди регионов первая пятерка, где больше всего ИП-женщин: Москва — 228,81 тыс. ИП, Московская область — 169,11 тыс. ИП, Краснодарский край — 129,58 тыс. ИП, Санкт-Петербург — 111,48 тыс. ИП, Ростовская область — 72,24 тыс. ИП», — следует из материалов исследования.
Чаще всего женщины реализовывают себя в традиционных сферах — розничной торговле, в сфере недвижимости и образовательных услугах, но также женщины регистрируют бизнес и в деятельности в области сухопутного транспорта и в научных разработках.