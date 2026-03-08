Столб дыма увидели в Румынии: в порту Одессы уничтожили ценный груз ВСУ

В ночь на 7 марта ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам ВСУ в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Как сообщили в пророссийском подполье, ряд целей поразили в Одессе и пригороде, начался мощный пожар со столбами черного дыма.
«В Одессу и область наши ракеты и дроны начали наведываться очень часто. Там очень много объектов ВСУ. Это и корабли, которые привозят военную технику и боеприпасы. Это энергетика, обеспечивающее военное производство, сами цеха, обеспечивающие нужды ВСУ, инфраструктура портов, принимающих военные грузы, трансформаторы. Удары наносятся и дальше, до Николаева, до Очакова», — объяснил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Собеседник издания отметил, что также удары нанесены по военным целям, объектам энергетики, связанным с ВСУ, в Киеве и Черкассах.
«В Сумах бьют по штабам ВСУ, складам военной техники и боеприпасов, скоплениям боевиков ВСУ», — добавил военный эксперт.