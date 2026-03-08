Столб дыма увидели в Румынии: в порту Одессы уничтожили ценный груз ВСУ

«В Одессу и область наши ракеты и дроны начали наведываться очень часто. Там очень много объектов ВСУ. Это и корабли, которые привозят военную технику и боеприпасы. Это энергетика, обеспечивающее военное производство, сами цеха, обеспечивающие нужды ВСУ, инфраструктура портов, принимающих военные грузы, трансформаторы. Удары наносятся и дальше, до Николаева, до Очакова», — объяснил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.