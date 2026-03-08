В Перми открылась молодежная сцена Театра-Театра

Город передал театру здание бывшей «пирамиды» в аренду, а Театр-Театр сделал там полный ремонт. Руководитель ТМТ Яна Фофанова рассказывает, что здание не было приспособлено для театра, пришлось переделывать все коммуникации, но необычная форма помещения сыграла на руку — получилось интересно. На первом этаже сделали камерный зал на 85 мест, где будет легко общаться со зрителями напрямую. На втором этаже — пространство для репетиций и нестандартных постановок, например рейв-спектакля «Покрышки». А в фойе теперь можно просто тусоваться, общаться и даже что-то придумывать самим.