В Перми открылась молодежная сцена Театра-Театра

В Перми в здании на ул. Крисанова, 12Б (бывшая «пирамида») открылась молодёжная сцена Театра-Театра. Она получила название ТМТ — Твой Молодёжный Театр.
Этот театр делали специально для подростков и про подростков. Здесь обещают не скучную классику, а современные истории, обсуждения, творческие лаборатории и образовательные проекты.
Главный режиссёр ТМТ Марк Букин объясняет, что это место задумали как «третье место» — куда можно прийти не только на спектакль, а просто так: послушать музыку, выпить кофе, поиграть в настольные игры, сделать уроки или поговорить о кино. Главное — чтобы было не страшно быть собой.
Город передал театру здание бывшей «пирамиды» в аренду, а Театр-Театр сделал там полный ремонт. Руководитель ТМТ Яна Фофанова рассказывает, что здание не было приспособлено для театра, пришлось переделывать все коммуникации, но необычная форма помещения сыграла на руку — получилось интересно. На первом этаже сделали камерный зал на 85 мест, где будет легко общаться со зрителями напрямую. На втором этаже — пространство для репетиций и нестандартных постановок, например рейв-спектакля «Покрышки». А в фойе теперь можно просто тусоваться, общаться и даже что-то придумывать самим.
Одну из стен фойе расписывали граффити-художники. Подросткам устроили мастер-класс, а потом они вместе создавали арт-объект. Эту стену можно дополнять самим: клеить стикеры, писать отзывы, оставлять свои рисунки.
Билеты на все спектакли уже в продаже на официальном сайте Театра-Театра.