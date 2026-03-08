В Иркутске потеплеет до +5 градусов 8 марта

Погода в Иркутске 8 марта принесет приятный подарок в Международный женский день — плюсовые температуры. Как сообщают в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +5 градусов.
— На день по Иркутску переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 4−9 м/с, — поделились в метеобюро.
Что касается остальных частей региона, то природа не так благосклонна. Местами пройдет небольшой снег, а порывы юго-восточного ветра будут достигать 14 м/с. Столбик термометра покажет отметку в +8 градусов, но только в южных районах. В среднем воздух прогреется до +2…-3 градусов.