Кнутов: США боятся раскрывать реальные потери в конфликте с Ираном

Военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что Соединенные Штаты пытаются скрыть потери в конфликте с Ираном, но он уже обошелся американцам в два раза дороже, чем «двенадцатидневная война».

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты озвучивают только те потери в конфликте с Ираном, которые невозможно скрыть, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Последний начал наносить ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Кнутов, комментируя этот конфликт, отметил, что Соединенные Штаты уже потеряли три самолета F-15, радиолокационные станции и несколько солдат.

«США сообщают только о тех потерях, которые уже просто невозможно скрыть. Баллистические ракеты наносят удары по американским базам, там есть разрушения, есть пожары. Все это фиксируется видеокамерами арабских жителей, которые живут неподалеку. Они же выкладывают это в Сеть. Так чаще всего о потерях становится известно. Но Пентагон хранит полное молчание, они боятся говорить о потерях», — сообщил эксперт.

Кнутов добавил, что Соединенные Штаты уже достаточно много потеряли средств из-за этого конфликта.

«Затраты на этот конфликт уже, наверно, раза в два больше, чем за “двенадцатидневную войну”, которая была восемь месяцев назад. Денег уже потрачено гораздо больше», — подчеркнул специалист.

«Двенадцатидневная война» между Израилем (при поддержке США) и Ираном прошла в июне 2025 года.

Ранее стало известно, что операция в Иране пошла по неожиданному сценарию.

