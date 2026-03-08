В МВД назвали регионы, лидирующие по числу водителей-лихачей

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область стали лидерами в прошлом году как по числу водителей — нарушителей правил дорожного движения, так и по числу единиц автомотранспорта. Это следует из материалов статистики МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, в 2025 году в Москве выявлено 1 182 958 водителей, нарушающих правила дорожного движения, в Московской области — 1 136 854, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 467 391. Кроме того, в числе лидеров антирейтинга также находятся Дагестан — 460 343, Краснодарский и Ставропольский края — 393 418 и более 350 тыс. соответственно.
В целом Центральный федеральный округ стал лидером среди округов по количеству нарушителей ПДД — в 2025 году в ЦФО зафиксированы 3,4 млн таких водителей. На втором месте — Приволжский федеральный округ, где более 1,7 млн лихачей, на третьем — Южный федеральный округ — почти 1,3 млн нарушителей.
Меньше всего водителей нарушителей на Чукотке (2 002) и в Ненецком автономном округе (2 520).
Всего в России в прошлом году выявлено 11 447 895 водителей-нарушителей, что на 376 тыс. меньше, чем в 2024 году.
Также следует отметить, что Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область — это регионы России, где больше всего единиц автомобильного транспорта (5,3 млн, 3,6 млн и 2,9 млн). Меньше всего его в Ненецком автономном округе (почти 15,8 тыс.) и на Чукотке (почти 16 тыс.).