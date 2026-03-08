В МВД назвали регионы, лидирующие по числу водителей-лихачей

Также следует отметить, что Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область — это регионы России, где больше всего единиц автомобильного транспорта (5,3 млн, 3,6 млн и 2,9 млн). Меньше всего его в Ненецком автономном округе (почти 15,8 тыс.) и на Чукотке (почти 16 тыс.).