США назвали виновных в атаке на школу для девочек в Минабе: подробности

Дональд Трамп обвинил Иран в ударе на школу для девочек в городе Минаб на юге страны. С соответствующим заявлением президент США выступил 7 марта в разговоре с журналистами на борту самолета по пути в Майами.
Журналист напомнил Трампу о первом дне военной операции США и Израиля против Ирана. Корреспондент упомянул удар американской авиации по начальной школе для девочек на юге страны, жертвами которого стали 175 человек.
«Судя по тому, что я видел, это сделал Иран… Мы считаем, что это сделал Иран… они очень неточны со своим оружием», — заявил глава Белого дома.
Журналист также обратился за разъяснениями к министру обороны США Питу Хегсету. Тот заявил, что атаки на мирных жителей целенаправленно ведет только Иран.
Напомним, что 28 февраля в результате удара США и Израиля по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана погибли 175 учеников. Тогда же стало известно, что погибли 14 педагогов.
Позднее в городе похоронили 168 учениц, погибших в результате атаки США и Израиля.
В свою очередь верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести оперативное и беспристрастное расследование удара по школе в иранском городе Минаб.
По данным американской газеты The New York Times, в смерти 160 девочек в иранской школе виноваты Соединенные Штаты.
При этом Корпус стражей исламской революции ранее установил, откуда военнослужащие США совершили атаку на школу в Минабе. По данным КСИР, вылеты осуществлялись с авиационной базы Вооруженных сил США «Аль-Дафра», расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах.
Как информировало накануне издание Fars, Иран установил личности виновных в ударе по школе для девочек в Минабе. Кроме того, уточняется что уже известны личности и гражданство пилотов, а также аэродромы, откуда взлетали самолеты. Тегеран, в свою очередь, готов дать решительный ответ на эти действия со стороны США и Израиля.
Утром 6 марта ВС Ирана атаковали цели США и Израиля в качестве мести за погибших от атаки по школе на юге Ирана. По сообщению КСИР, удар был нанесен в рамках 22-ой волны операции «Правдивое обещание-4».