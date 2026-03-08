США назвали виновных в атаке на школу для девочек в Минабе: подробности

Как информировало накануне издание Fars, Иран установил личности виновных в ударе по школе для девочек в Минабе. Кроме того, уточняется что уже известны личности и гражданство пилотов, а также аэродромы, откуда взлетали самолеты. Тегеран, в свою очередь, готов дать решительный ответ на эти действия со стороны США и Израиля.