Мосеев: «тойоты» после возвращения в РФ будут стоить от 3,5 млн рублей

Японская компания Toyota может вернуться на российский рынок с автомобилями по текущим ценам, сообщил в беседе с aif.ru автоэксперт, экс-президент РОАД Олег Мосеев.
Напомним, японская компания Toyota 6 марта зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Avensis. Права на него будут действовать до марта 2035 года. Действие бренда распространяется на автомобили и запчасти.
Мосеев подчеркнул, что компания сможет вернуться на российский рынок после отмены санкций, а также в случае одобрения возвращения со стороны РФ.
В первую очередь могут вернуться наиболее востребованные модели, среди которых Toyota RAV4, Toyota Camry и Toyota Land Cruiser Prado.
«Сколько автомобили компании стоят сейчас, столько примерно они и будут стоить в случае возвращения. Потому что вряд ли производитель будет дотировать продажи в России. А завод они уже потеряли, поэтому остается только импорт. И чем дальше, тем меньше шансов, что они вернутся», — пояснил эксперт.
Так, средняя стоимость нового автомобиля Toyota RAV4 сейчас в среднем около 4,5 млн рублей, новая Toyota Camry обойдется примерно в 3,5 млн рублей и дороже, Toyota Land Cruiser Prado — порядка 10 млн рублей за последние модели.
Ранее автоэксперт Мосеев назвал сроки возвращения Toyota в Россию.