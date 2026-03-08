Ричмонд
Politico: союзники США боятся, что конфликт с Ираном оставит их без оружия

Союзники США волнуются, что вооружённый конфликт с Ираном оставит их без оружия, закупленного у Соединённых Штатов, пишет Politico.

Источник: Аргументы и факты

По данным американского издания, союзники США не только напуганы, но и разгневаны.

По данным американского издания, союзники США не только напуганы, но и разгневаны.

«Союзники США с недоверием наблюдают, как Пентагон перенаправляет поставки оружия на конфликт с Ираном, разгневанные и напуганные тем, что оружие, которое США вынудили закупить, никогда до них не дойдёт», — говорится в публикации.

Автор отметил, что, в частности, страны Европы переживают, что не смогут оказывать помощь украинской стороне, а союзники Соединённых Штатов в Азии, «потрясённые огневой мощью» США, опасаются, что это может послужить примером Китайской Народной Республике и Северной Корее.

В материале сказано, что страны Азии и Европы когда-то считали приобретение оружия у США «само собой разумеющимся».

Напомним, военные США и Израиля наносят удары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным CNN, на фоне конфликта с Ираном у США заканчиваются запасы ракет.

Ранее министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет заявил, что США не испытывают нехватки боеприпасов.

