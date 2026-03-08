Ричмонд
Из винных бутиков Великобритании исчезло вино, выпускаемое винодельней, связанной с музыкантом Андреем Макаревичем. Почему это произошло, объяснил пресс-секретарь артиста.

Источник: Аргументы и факты

В винных бутиках Великобритании пропали вина, выпускаемые винодельней, связанной с музыкантом Андреем Макаревичем*. Почему из ассортимента исчезли эти алкогольные напитки, aif.ru рассказал пресс-секретарь артиста Антон Чернин.

«Винодельня небольшая, поэтому бывает, что вино исчезает из ассортимента. Скоро поступит новая партия», — объяснил он.

Ранее пресс-секретарь Макаревича* сообщил, что артист вернулся в Израиль после европейских гастролей. По словам Чернина, Макаревич не собирается покидать страну на фоне боевых действий. Он уточнил, что артист уезжает из Израиля только на гастроли.

* Физическое лицо, внесённое в РФ в список иностранных агентов.