Макаревич объяснил исчезновение своего вина из магазинов Британии

В винных бутиках Великобритании пропали вина, выпускаемые винодельней, связанной с музыкантом Андреем Макаревичем*. Почему из ассортимента исчезли эти алкогольные напитки, aif.ru рассказал пресс-секретарь артиста Антон Чернин.
«Винодельня небольшая, поэтому бывает, что вино исчезает из ассортимента. Скоро поступит новая партия», — объяснил он.
Ранее пресс-секретарь Макаревича* сообщил, что артист вернулся в Израиль после европейских гастролей. По словам Чернина, Макаревич не собирается покидать страну на фоне боевых действий. Он уточнил, что артист уезжает из Израиля только на гастроли.
* Физическое лицо, внесённое в РФ в список иностранных агентов.