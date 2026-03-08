«Сейчас сезон»: Онищенко объяснил рост алкогольных психозов в России

Возможный рост алкогольных психозов в России весной связан с сезоном депрессий. Об этом заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Сейчас сезон аффективных расстройств, или как ее еще называют, депрессии. Депрессии надо лечить. А кое-кто начинает использовать другие виды борьбы с депрессией, в виде алкогольных напитков», — сказал академик в интервью ТАСС.
Онищенко добавил, что в периоды депрессии люди могут потреблять в два раза больше алкоголя. Он уточнил, что это способствует видимости «душевного подъема», но лишь на время.
Ранее KP.RU сообщал, что с наступлением весны многие россияне начинают испытывать сезонную депрессию и эмоциональное истощение. Психотерапевт Лариса Никитина отметила, что особенно чувствительны к дефициту солнечного света женщины.