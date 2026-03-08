Океанолог объяснил появление предвещающих беду рыб Судного дня у берега США

«У этих рыб очень длинная и крайне чувствительная боковая линия, позволяющая очень детально воспринимать электромагнитные колебания среды обитания. Благодаря боковой линии они хорошо ориентируются среди течений. Это позволяет им избегать тех потоков, которые могут вынести их на поверхность. Однако, если в каких-то районах моря есть сильное техногенное влияние электромагнитного излучения на толщу вод, это сбивает сельдяных королей с толку и некоторые из них все же попадают в такие потоки, и оказываются на поверхности. А там ходят ветровые волны, в том числе штормовые, способные выносить их на берег. Можно предположить, что и сейсмические колебания эти рыбы ощущают достаточно тонко. Однако, как показали исследования японских ученых, прямой связи между тем, что эти рыбы оказываются у поверхности, а затем и на берегу, и зарождающимся землетрясениями установить не удалось», — отметил специалист.