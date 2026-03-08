Океанолог объяснил появление предвещающих беду рыб Судного дня у берега США

Выбросившиеся на берег сельдяные короли чувствительны к электромагнитным колебаниям среды обитания, сообщил в беседе с aif.ru морской эколог, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников.
Напомним, американский биолог Стефан Бернс ранее сообщил, что в конце февраля трех сельдяных королей, которых также называют рыбами Судного дня, выбросило на берег в Мексике, еще одну особь нашли 4 марта во Вьетнаме.
По словам ученого, сельдяные короли очень чувствительны к электрическим полям окружающей среды, и существует теория, что электромагнитные сигналы, предшествующие мощным землетрясениям, выталкивают их из глубин. Землетрясение в Мексике может, в том числе, затронуть США.
Морской эколог Филипп Сапожников, комментируя этот инцидент, подтвердил чувствительность сельдяных королей к электромагнитным колебаниям среды обитания.
«У этих рыб очень длинная и крайне чувствительная боковая линия, позволяющая очень детально воспринимать электромагнитные колебания среды обитания. Благодаря боковой линии они хорошо ориентируются среди течений. Это позволяет им избегать тех потоков, которые могут вынести их на поверхность. Однако, если в каких-то районах моря есть сильное техногенное влияние электромагнитного излучения на толщу вод, это сбивает сельдяных королей с толку и некоторые из них все же попадают в такие потоки, и оказываются на поверхности. А там ходят ветровые волны, в том числе штормовые, способные выносить их на берег. Можно предположить, что и сейсмические колебания эти рыбы ощущают достаточно тонко. Однако, как показали исследования японских ученых, прямой связи между тем, что эти рыбы оказываются у поверхности, а затем и на берегу, и зарождающимся землетрясениями установить не удалось», — отметил специалист.
Сапожников добавил, что сельдяной король скорее длинная, чем крупная, рыба с телом протяженностью до 2−3 метров. Примечательно, что эта рыба плавает не горизонтально, как многие другие, а в наклонном положении, головой кверху.
«Иногда она встречается в стаях сельди, предположительно, питаясь ими. Поэтому, попадая в уловы вместе с этими сельдями, исторически получила прозвище сельдяного короля — за размеры и внешность. Живут сельдяные короли относительно глубоко, метров до 500−700, но иногда и несколько глубже. Охотятся на планктон, но движутся при этом крайне неторопливо. Часто сами становятся добычей акул и других хищных рыб, об этом говорят укусы на телах тех королей, которые очутились на берегу, будучи вынесенными прибоем», — пояснил эксперт.
