ВС РФ сорвали ротацию состава ВСУ на днепропетровском направлении

Российские военнослужащие сорвали ротацию личного состава украинских войск на днепропетровском участке, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие сорвали ротацию личного состава Вооружённых сил Украины на днепропетровском участке, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли расчёты российской группировки войск «Центр».

«Расчёты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск “Центр” уничтожили живую силу ВСУ, осуществляющих ротацию на днепропетровском направлении зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что операторы войск беспилотных систем выявляют даже одиночных солдат украинских войск, которые маскируются, и ликвидируют их.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше