ВС РФ сорвали ротацию состава ВСУ на днепропетровском направлении

Российские военнослужащие сорвали ротацию личного состава Вооружённых сил Украины на днепропетровском участке, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли расчёты российской группировки войск «Центр».
«Расчёты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск “Центр” уничтожили живую силу ВСУ, осуществляющих ротацию на днепропетровском направлении зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что операторы войск беспилотных систем выявляют даже одиночных солдат украинских войск, которые маскируются, и ликвидируют их.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.