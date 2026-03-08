Более 50 нарушителей «поймали» в акватории Байкала за сутки

Порядка 40 водителей допустили выезд на лед вне ледовой переправы. Нарушителей привлекли к административной ответственности по ст. 8.42 и 8.39 КоАП РФ. Размер штрафа за нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей. Кроме того, за нарушения правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях может грозить штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей.