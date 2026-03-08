Более 50 нарушителей «поймали» в акватории Байкала за сутки

IrkutskMedia, 8 марта. В ходе межведомственного патрулирования в акватории Байкала в Ольхонском районе правоохранители и спасательные службы выявили десятки нарушений в области обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах, а также природоохранного законодательства за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
7 марта сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам, Росгвардии, Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, Прибайкальского национального парка работали по нескольким направлениям. Служащие использовали беспилотные летательные аппараты, в том числе самолетного типа, которые находятся на вооружении Главного управления МЧС России по Иркутской области.
Утром в районе Хужира перед выходом хивусов на акваторию и в днём возле Огоя, где проходит маршрут катеров-амфибий, прибывающих со стороны Бурятии, оперативные группы проверили порядка 25 судов на воздушных подушках, которые используются для перевозки туристов. Служащие выявили 17 правонарушений.
Чаще всего у судоводителей не было права управления судами. Также среди распространённых нарушений служащие зафиксировали отсутствие при себе удостоверений, судовых билетов или их копий, заверенных в установленном порядке, документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения судами.
«Мы вновь выявили нарушения, за которые ранее к ответственности уже привлекались судоводители, прибывающие с туристами из Бурятии. Это отсутствие государственной регистрации судов, бортовых номеров, техосмотра, отсутствие прав у лиц, управляющих хивусами. Четыре амфибии принадлежат одному перевозчику, информацию о систематических нарушениях с его стороны мы передали в Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования», — прокомментировал начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов.
Порядка 40 водителей допустили выезд на лед вне ледовой переправы. Нарушителей привлекли к административной ответственности по ст. 8.42 и 8.39 КоАП РФ. Размер штрафа за нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей. Кроме того, за нарушения правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях может грозить штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей.
«Несмотря на открытие ледовой переправы, которая связала остров Ольхон с материком, все еще достаточно водителей, готовых рискнуть своей жизнью и жизнью пассажиров. На фоне нестабильной ледовой обстановки, наличия динамических трещин, разломов и участков открытой воды такое безрассудство в любой момент может закончиться трагически. Подумайте о своих близких, которые наверняка ждут вашего возвращения, не спешите занять место на подводном кладбище», — сказал Андрей Карепов.
Ранее агентство сообщало, что на акватории Байкала специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области наблюдают динамические трещины, нажимы и разломы льда. Для предотвращения несчастных случаев на водоёмах региона сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам проводят совместные рейды с представителями других ведомств.