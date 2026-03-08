КСИР заявил, что ударил ракетами по американским военным на базе в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о нанесении ракетного удара по скоплению американских военных, сосредоточенным на базе Арифджан в Кувейте. Информацию распространило агентство INA.
В КСИР утверждают, что нанесли «несколько ударов высокоточными ракетами» по силам США на базе Арифджан.
Данные о возможном ущербе или пострадавших пока не сообщаются.
Ранее в КСИР заявили об атаке группы американских военнослужащих на территории эмирата Дубай.
Согласно заявлению иранского Корпуса стражей исламской революции, нанесенный по объекту дислокации американских войск в Дубае удар повлек за собой гибель более 400 военнослужащих США. При этом свыше 70 человек были ранены.
По данным центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» от 6 марта, в результате удара по базе США в Бахрейне зафиксировано большое число погибших и раненых.