КСИР заявил, что ударил ракетами по американским военным на базе в Кувейте

Корпус стражей исламской революции заявил об атаке ракетами по живой силе американцев на базе Арифджан.

Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о нанесении ракетного удара по скоплению американских военных, сосредоточенным на базе Арифджан в Кувейте. Информацию распространило агентство INA.

В КСИР утверждают, что нанесли «несколько ударов высокоточными ракетами» по силам США на базе Арифджан.

Данные о возможном ущербе или пострадавших пока не сообщаются.

Ранее в КСИР заявили об атаке группы американских военнослужащих на территории эмирата Дубай.

Согласно заявлению иранского Корпуса стражей исламской революции, нанесенный по объекту дислокации американских войск в Дубае удар повлек за собой гибель более 400 военнослужащих США. При этом свыше 70 человек были ранены.

По данным центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» от 6 марта, в результате удара по базе США в Бахрейне зафиксировано большое число погибших и раненых.

КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
