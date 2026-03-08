Назван доход семьи, дающий право на получение пособия в 2026 году

Ранее россиянам рассказали, кому ждать индексации пенсии с 1 апреля. Повышение затронет около 4,3 миллиона получателей. Социальные пенсии назначаются гражданам, не имеющим достаточного страхового стажа, в том числе детям с инвалидностью, детям, оба родителя которых неизвестны, и взрослым инвалидам с детства. К государственному обеспечению относятся участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда, пострадавшие от радиационных катастроф и члены их семей, а также работники лётно-испытательного состава.