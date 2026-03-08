Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подпольщик Лебедев: в Одессе атакован портовый терминал с ракетами и военными

Одесский контейнерный терминал с военными грузами попал под удар.

Источник: Комсомольская правда

В Одессе контейнерный терминал в порту оказался под ударом. Об этом сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев в телеграм-канале.

Лебедев уточнил, что атака произошла во время разгрузки военных грузов. Она велась в течение последних двух дней. В момент удара в терминале находилось около 30 ракет.

По данным подпольщика, часть удара была направлена на небольшую группу пограничников, которые находились в порту в тот момент. Среди них было до десяти иностранных военных и около 15 представителей Вооруженных сил Украины.

Ранее в Одессе прогремели мощные взрывы, в результате которых начался крупный пожар. В это время на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Местные издания писали, что украинские власти игнорируют ситуацию с водоснабжением и энергетикой в Одессе.