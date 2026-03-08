Подпольщик Лебедев: в Одессе атакован портовый терминал с ракетами и военными

В Одессе контейнерный терминал в порту оказался под ударом. Об этом сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев в телеграм-канале.
Лебедев уточнил, что атака произошла во время разгрузки военных грузов. Она велась в течение последних двух дней. В момент удара в терминале находилось около 30 ракет.
По данным подпольщика, часть удара была направлена на небольшую группу пограничников, которые находились в порту в тот момент. Среди них было до десяти иностранных военных и около 15 представителей Вооруженных сил Украины.
Ранее в Одессе прогремели мощные взрывы, в результате которых начался крупный пожар. В это время на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Местные издания писали, что украинские власти игнорируют ситуацию с водоснабжением и энергетикой в Одессе.