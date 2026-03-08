Ричмонд
Welt: Соединенные Штаты не смогут удовлетворить потребности Зеленского в оружии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не сможет предоставить Киеву ракеты для систем ПВО Patriot, которые требует украинский президент Владимир Зеленский, даже после отправки специалистов с Украины на Ближний Восток для борьбы с БПЛА. Об этом в субботу, 7 марта, высказался в эфире корреспондент канала Welt Кристоф Ваннер.

— У американцев нет таких больших запасов ракет для систем ПВО Patriot. Они нуждаются в них в войне против Ирана, в том числе для союзников в арабском мире, — заявил он на Youtube.

При этом Зеленский все равно выполнит требование Трампа, если такое поступит, отметил журналист.

— Глава Украины подчинится. Он сделает то, чего от него требует американский лидер, потому что нуждается в нем для поставок оружия, — заключил Ваннер.

В конце января Владимир Зеленский раскритиковал европейских и американских партнеров Украины за задержку с поставками систем противовоздушной обороны. По его словам, США отказались поставлять ракеты в оговоренный срок, так как Европа не смогла их вовремя оплатить.

