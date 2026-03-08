Подземный город с тоннелями между домами нашли российские военные после освобождения населенного пункта Графское в Харьковской области от боевиков ВСУ.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru отметил, что тыловое командование ВСУ наживалось на подобных неэффективных с военной точки зрения сооружениях.
Напомним, российские военные обнаружили подземный город из пулеметных точек, построенный боевиками ВСУ возле Графского. Объект, по словам командира штурмового взвода с позывным Спартак, находился в лесополосе и был хорошо замаскирован. Противник собирался застать российских военных врасплох.
Участок был зачищен от боевиков российскими военными, а сам населенный пункт, по информации Минобороны РФ, был освобожден в феврале этого года.
«Тыловое командование ВСУ продолжает наживаться на строительстве оборонительных сооружений. Пользуясь умственной неспособностью главы киевского режима Владимира Зеленского объективно оценивать ход строительства, командование ВСУ навязывает ему сомнительные решения по созданию объектов обороны, явно не приносящих должного военного результата», — пояснил эксперт.
Иванников подчеркнул, что положение украинской армии в зоне боевых действий с каждым днем становится все хуже, однако даже при таких обстоятельствах украинское командование пытается получить выгоду.
По словам военного эксперта, подземный пулеметный город ВСУ в результате превратился в настоящий могильник для самих боевиков. А Владимир Зеленский, как отметил Иванников, продолжает загонять украинских солдат под землю.
Специалист отметил, что постройку подземного города ВСУ можно объяснить и попыткой Зеленского возвеличить себя любой ценой.
«Сам Зеленский под воздействием препаратов, расширяющих сознание, воображает себя как минимум первым китайским императором Цинь Шихуанди, создавшим подземное глиняное войско, известное всему миру как “Терракотовая армия”. Нужно отметить, что в своем усердии Зеленский явно превзошел все возможные сравнения и навечно загнал под землю более миллиона украинских боевиков», — пояснил эксперт.
Ранее стало известно, что в бункере Константиновки нашли спецов НАТО.