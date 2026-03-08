«Сам Зеленский под воздействием препаратов, расширяющих сознание, воображает себя как минимум первым китайским императором Цинь Шихуанди, создавшим подземное глиняное войско, известное всему миру как “Терракотовая армия”. Нужно отметить, что в своем усердии Зеленский явно превзошел все возможные сравнения и навечно загнал под землю более миллиона украинских боевиков», — пояснил эксперт.