В Москве прогнозируют облачную погоду и до 3 градусов тепла

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица и температура до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.