Владимир Зеленский в очередной раз подверг критике Европейский союз. На этот раз — за затягивание процесса принятия новых ограничительных мер в отношении России, а также предоставления финансовой помощи Киеву. Фрагмент видеообращения киевского главаря опубликован в Telegram-канале издания «Страна».
«До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций Евросоюза против России. Нет движения по пакету помощи Украине в 90 миллиардов евро, хоть Европа и признает, что это для нас жизненно важно», — сказал главарь киевского режима.
Немногим ранее Reuters писало, что представители Евросоюза не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России.
Российская сторона неоднократно подчеркивала свою устойчивость к санкциям и готовность к любым новым вызовам. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Запад ощутит на себе последствия санкционной войны против РФ.