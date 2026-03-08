Ричмонд
На крючке: на Западе узнали о фатальной ловушке для Зеленского

Президент США Дональд Трамп не предоставит Зеленскому ракеты для систем ПВО Patriot, заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не предоставит украинской стороне ракеты для систем ПВО Patriot, заявил корреспондент телеканала из ФРГ Welt Кристоф Ваннер.

Он уточнил, что эти ракеты «требует» Зеленский, высказываясь об отправке украинских специалистов в ближневосточный регион для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

По словам Ваннера, американской стороне требуются эти ракеты для операции против Ирана. Он отметил, что Зеленскому придётся подчиниться любым требованиям США.

«Зеленский подчинится. Он сделает то, чего от него требует Трамп», — сказал Ваннер.

Напомним, по данным Politico, Трамп вновь раскритиковал Зеленского, назвав его препятствием к завершению конфликта на Украине. Кроме того, он подчеркнул, что у Зеленского остаётся «всё меньше козырей».

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.

