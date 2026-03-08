В Московском Политехе начнут готовить будущих дизайнеров поездов РЖД

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Московский Политех и Центр промышленного дизайна «Лаб 20/50» договорились о совместной подготовке специалистов по проектированию рельсового транспорта. Выпускники направления станут специализироваться на создании транспорта для РЖД. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского Политеха.
«Состоялась установочная встреча: для коллег провели экскурсию по лабораториям университета и обсудили планы совместной работы. Представители “Лаб 20/50” будут учить наших студентов, чтобы те выходили готовыми специалистами для индустрии. Выпускники направления станут дипломированными инженерами-дизайнерами и будут специализироваться на создании транспорта для РЖД и смежных отраслей», — сказал директор Передовой школы инженерного дизайна Московского Политеха Максим Пирязев.
Генеральный директор «Лаб 20/50» Дарья Топильская отметила, что студия известна работой над обликом современных локомотивов, поездов метро Москвы и Петербурга, пассажирских составов. Лучших выпускников будут брать на стажировки и, конечно, приглашать на работу.
Новое направление охватит весь цикл проектирования поезда — от внешнего облика до интерьера пассажирских вагонов. Первые программы дополнительного профессионального образования по новому профилю появятся уже в 2026 году. С сентября 2027 года университет откроет набор на бакалавриат и магистратуру.