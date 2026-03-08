В Московском Политехе начнут готовить будущих дизайнеров поездов РЖД

«Состоялась установочная встреча: для коллег провели экскурсию по лабораториям университета и обсудили планы совместной работы. Представители “Лаб 20/50” будут учить наших студентов, чтобы те выходили готовыми специалистами для индустрии. Выпускники направления станут дипломированными инженерами-дизайнерами и будут специализироваться на создании транспорта для РЖД и смежных отраслей», — сказал директор Передовой школы инженерного дизайна Московского Политеха Максим Пирязев.