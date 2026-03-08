Педиатр рассказала, с какой температурой у ребенка нужно идти к врачу

ТУЛА, 8 мар — РИА Новости. Обращаться к специалисту необходимо, если у ребенка температура поднимается больше 39,5 градуса и не сбивается, а также сопровождается судорогами или спутанностью сознания, рассказала РИА Новости врач-педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук Анна Левадная.
По словам специалиста, существует ряд «красных флагов», требующих немедленной реакции.
«Если у ребенка любого возраста температура держится более 39,5 градуса и не снижается — обращаемся к врачу. Если температура сопровождается судорогами, вялостью, спутанностью сознания, если есть сильная головная боль, то прям бегом к врачу», — сказала Левадная.
Опасными симптомами она назвала также ригидность затылочных мышц (невозможность дотронуться подбородком до груди), светобоязнь, боль в груди и выраженную одышку.
Особое правило действует для самых маленьких. Педиатр подчеркнула, что детей младше трех месяцев нужно показывать врачу при любом недомогании, независимо от степени жара.
В остальных случаях, когда температура держится менее трех дней, ребенок активен, хорошо пьет и его состояние удовлетворительное, врач допустила возможность временного наблюдения дома. Однако если жар (выше 37,5 градуса) без видимых симптомов сохраняется более недели, это требует углубленного обследования, включая анализы крови, мочи и проверку гормонов. Также обратиться к специалисту необходимо, если улучшение не наступает спустя трое суток, либо к лихорадке добавляются новые симптомы.