Педиатр рассказала, с какой температурой у ребенка нужно идти к врачу

В остальных случаях, когда температура держится менее трех дней, ребенок активен, хорошо пьет и его состояние удовлетворительное, врач допустила возможность временного наблюдения дома. Однако если жар (выше 37,5 градуса) без видимых симптомов сохраняется более недели, это требует углубленного обследования, включая анализы крови, мочи и проверку гормонов. Также обратиться к специалисту необходимо, если улучшение не наступает спустя трое суток, либо к лихорадке добавляются новые симптомы.