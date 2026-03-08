В трех районах Ростовской области отразили воздушную атаку

Вечером и в ночные часы с 7 на 8 марта силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на территорию Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, беспилотные летательные аппараты были уничтожены в трех муниципальных образованиях.
Речь идет о Чертковском, Миллеровском и Морозовском районах, где сработала система ПВО. Информация о возможных разрушениях объектов инфраструктуры или повреждениях на земле в настоящий момент уточняется.
