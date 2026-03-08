Разметало в клочья: ударом ракеты в Харькове уничтожили до 300 боевиков ВСУ

«У Волчанска сейчас идут ожесточённые бои. Я думаю, что противник готовил серьезное подкрепление, от взвода до батальона. Отправки могли ждать порядка 200−300 боевиков ВСУ и иностранных наемников. На передовую они уже не попадут. Для ударов ракетами были даны точные ориентиры. Тут сработала разведка, вполне вероятно, использовались дроны и другие источники информации», — объяснил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.