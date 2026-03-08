Разметало в клочья: ударом ракеты в Харькове уничтожили до 300 боевиков ВСУ

В ночь на 7 марта жители Харькова услышали громкий взрыв. Как сообщили в пророссийском подполье, ракеты «Искандер-М» поразили район размещения крупного подразделения ВСУ, которое, по предварительным данным, готовили перебросить на передовую на волчанском направлении.
«У Волчанска сейчас идут ожесточённые бои. Я думаю, что противник готовил серьезное подкрепление, от взвода до батальона. Отправки могли ждать порядка 200−300 боевиков ВСУ и иностранных наемников. На передовую они уже не попадут. Для ударов ракетами были даны точные ориентиры. Тут сработала разведка, вполне вероятно, использовались дроны и другие источники информации», — объяснил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Собеседник издания уточнил, что боевики ВСУ и иностранные наемники могли быть размещены в здании военного училища или даже промышленного предприятия.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что на юге Винницкой области в результате удара уничтожены артиллеристы и инструкторы НАТО.