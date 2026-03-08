Мишустин поздравил женщин России с 8 Марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив их впечатляющие результаты в профессиях.
«Искренне поздравляю вас с 8 Марта. Этот весенний праздник дает возможность еще раз сказать вам самые теплые и нежные слова. Поблагодарить за сердечность, доброту и мудрость. Прекрасная половина человечества — неиссякаемый источник вдохновения и любви. Вы наполняете жизнь красотой и гармонией, храните домашний очаг, добиваетесь впечатляющих результатов в профессии. И неизменно дарите окружающим свою заботy», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
Мишустин также пожелал женщинам здоровья, счастья, удачи в делах и благополучия.
«Пусть этот день будет наполнен приятными моментами, радостью и отличным настроением», — заключил он.