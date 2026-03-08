Мошенники рассылают жителям Владивостока фальшивые письма от ДЭК

Как сообщают новые медиа, письма приходят на e‑mail и оформлены так, будто их отправили энергетики. Получателям предлагают «проверить свои объекты недвижимости» и перейти на «официальный сайт Росреестра» по указанной в письме ссылке, где якобы можно увидеть данные о владельце квартир, домов, участков и других помещений.