Мошенники рассылают жителям Владивостока фальшивые письма от ДЭК

Мошенники начали рассылать жителям Владивостока поддельные электронные письма под видом уведомлений от Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) и городских властей. Людям предлагают перейти по ссылке и якобы проверить информацию о счетах или объектах недвижимости.
Как сообщают новые медиа, письма приходят на e‑mail и оформлены так, будто их отправили энергетики. Получателям предлагают «проверить свои объекты недвижимости» и перейти на «официальный сайт Росреестра» по указанной в письме ссылке, где якобы можно увидеть данные о владельце квартир, домов, участков и других помещений.
В тексте фальшивого письма говорится, что в городском округе якобы идут работы по поиску собственников недвижимости, чьи права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, и что подтвердить сведения можно только выпиской из ЕГРН. Там же перечисляют типы объектов — земельные участки, квартиры, жилые и нежилые помещения, дома.
Опасность этих сообщений в том, что ссылка в письме ведет не на государственный ресурс, а на поддельный сайт. При внимательном просмотре адреса можно заметить подмену: вместо латинской буквы b в домене используется похожий кириллический мягкий знак Ь, из‑за чего фальшивый адрес почти не отличается от настоящего.
Жителям Владивостока советуют не переходить по таким ссылкам из писем, даже если письмо выглядит официально. Проверять информацию рекомендуют только через самостоятельно набранные адреса или сохранённые закладки официальных ресурсов, в том числе сервисов Росреестра и Дальневосточной энергетической компании.