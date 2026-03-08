Секретные потери США в войне с Ираном: эксперт назвал шокирующие цифры

Соединенные Штаты и Израиль уже больше недели наносят удары по объектам на территории Ирана, однако официальные сводки потерь выглядят скорее как утечка, нежели как объективная реальность.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru пролил свет на то, что остается за кадром официальных брифингов. По его словам, Белый дом и Пентагон намеренно занижают масштабы урона, боясь признать эффективность иранских ответных ударов.
«США сообщают только о тех потерях, которые уже просто невозможно скрыть. Баллистические ракеты наносят удары по американским базам, там есть разрушения, есть пожары. Все это фиксируется видеокамерами арабских жителей, которые живут неподалеку», — подчеркнул эксперт.
«Глаза и уши» армии США горят на Ближнем Востоке.
Одной из главных целей Тегерана, по словам аналитика, стало ослепление системы противовоздушной обороны противника. Иран наносит прицельные удары по ключевым элементам военной инфраструктуры США, лишая их возможности контролировать воздушное пространство.
«Иран пытается выбить систему противовоздушной обороны США над американскими базами в регионе, поэтому наносит соответствующие удары. Были сбиты пять радиолокационных станций, одна станция предупреждения о ракетном нападении — она обнаруживает баллистические ракеты, запускаемые с дальности 5 тысяч км, две станции противоракетной обороны», — сообщил Кнутов.
Потеря такого количества РЛС и средств ПРО серьезно оголяет американский контингент, делая его уязвимым для дальнейших атак. Без этих «глаз и ушей» командование США фактически теряет контроль над ситуацией в регионе.
Корабли, дроны и истребители: неучтенный урон.
Если потери наземной инфраструктуры еще можно списать на сложности военного времени, то ситуация с флотом и авиацией выглядит куда более тревожной. Официально Пентагон признает гибель четырех солдат и потерю трех самолетов F-15, однако эксперты сомневаются, что это окончательные цифры.
«Потери США почти скрыты, кроме четырех солдат и трех самолетов F-15», — отмечает Кнутов, добавляя, что в реальности список значительно шире.
В частности, существуют неподтвержденные данные о повреждении двух американских кораблей, которые могли попасть под удар во время патрулирования в зоне конфликта. Кроме того, иранским силам ПВО удалось уничтожить дорогостоящий разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper.
«ПВО Ирана также сбила американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, но это уже не такая существенная потеря, хотя дрон, конечно, дорогой», — добавил специалист.
Финансовый крах: война бьет по карману налогоплательщиков.
Помимо человеческих жертв и потери техники, эскалация ударила и по бюджету Соединенных Штатов. Расходы на текущую кампанию стремительно растут, превышая все разумные пределы. Эксперт провел параллели с предыдущими витками противостояния.
«Соединенные Штаты скрывают свои реальные потери в конфликте с Ираном, но проскальзывающие данные говорят о том, что США потратили уже примерно в два раза больше, чем во время “двенадцатидневной войны”», — заявил Кнутов.
Напомним, «двенадцатидневная война» между Израилем (при поддержке США) и Ираном произошла в июне 2025 года. Текущие затраты, по оценкам специалиста, уже вдвое превысили показатели того периода.
«Затраты на этот конфликт уже, наверно, раза в два больше, чем за “двенадцатидневную войну”, которая была восемь месяцев назад. Денег уже потрачено гораздо больше», — резюмировал эксперт.
Информационная блокада провалилась.
Несмотря на попытки Пентагона сохранить лицо и засекретить реальные масштабы бедствия, информация продолжает просачиваться в Сеть. Жители арабских стран, проживающие вблизи американских баз, регулярно публикуют видео пожаров и взрывов, делая усилия цензоров бесполезными.
Конфликт, начавшийся 28 февраля с ударов по иранским объектам, перерос в полноценное противостояние, где Иран не только отвечает по израильской территории, но и методично уничтожает военную машину США на Ближнем Востоке.
Официальный Вашингтон продолжает хранить молчание, но дыры в информационной блокаде становятся все шире, обнажая истинную цену этой войны.