Секретные потери США в войне с Ираном: эксперт назвал шокирующие цифры

Если потери наземной инфраструктуры еще можно списать на сложности военного времени, то ситуация с флотом и авиацией выглядит куда более тревожной. Официально Пентагон признает гибель четырех солдат и потерю трех самолетов F-15, однако эксперты сомневаются, что это окончательные цифры.