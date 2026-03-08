Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гагин: ВСУ пытаются превратить Славянск в крепость из-за провала в Лимане

Ситуация для ВСУ в Красном Лимане критична, боевики понимают, что скоро придется отступить из города. Эксперт Гагин рассказал, как враг готовит оборону в Славянске.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины стали укреплять позиции в Славянске в ДНР, понимая, что скоро потеряют потеряют Красный Лиман. Об этом aif.ru заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Красный Лиман — это выход на Славянск и, соответственно, к административным границам ДНР в соответствии с Конституцией РФ. Сейчас противник старается укреплять Славянск, делая из него новую крепость, “фортецей” они называют», — сказал Гагин.

Он добавил, что положение противника в Красном Лимане сильно затруднено. ВСУ осознают, что им придется отступать к Славянску.

Основные боестолкновения сейчас проходят на трех ключевых точках на подступах к Славянску. На севере — в Святогорске, на северо-востоке — в Красном Лимане и на юго-востоке — в Никифоровке.

От ближайших передовых позиций до Славянска осталось не больше 15 км.

Ранее в Сети появились кадры ударов трехтонных бомб по местам скопления боевиков ВСУ в Красном Лимане.