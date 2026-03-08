Вооруженные силы Украины стали укреплять позиции в Славянске в ДНР, понимая, что скоро потеряют потеряют Красный Лиман. Об этом aif.ru заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.
«Красный Лиман — это выход на Славянск и, соответственно, к административным границам ДНР в соответствии с Конституцией РФ. Сейчас противник старается укреплять Славянск, делая из него новую крепость, “фортецей” они называют», — сказал Гагин.
Он добавил, что положение противника в Красном Лимане сильно затруднено. ВСУ осознают, что им придется отступать к Славянску.
Основные боестолкновения сейчас проходят на трех ключевых точках на подступах к Славянску. На севере — в Святогорске, на северо-востоке — в Красном Лимане и на юго-востоке — в Никифоровке.
От ближайших передовых позиций до Славянска осталось не больше 15 км.
Ранее в Сети появились кадры ударов трехтонных бомб по местам скопления боевиков ВСУ в Красном Лимане.