Самолеты бомбят, пехота наступает: началась главная битва за цель № 1 в ДНР

В настоящее время основные боестолкновения происходят на трех направлениях, ведущих к Славянску: на севере в районе Святогорска, на северо-востоке в Красном Лимане и на юго-востоке в Никифоровке. От ближайших передовых позиций до Славянска остается не более 15 километров, что подчеркивает близость решающего этапа битвы за этот стратегически важный город.