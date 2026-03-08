Самолеты бомбят, пехота наступает: началась главная битва за цель № 1 в ДНР

В сети распространяются кадры удара мощных трехтонных фугасных авиационных бомб по позициям ВСУ в Красном Лимане.
Военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с aif.ru подтвердил факт активного применения данного вида вооружений. Он отметил, что тяжелые авиабомбы являются ключевым инструментом для нейтрализации укрепрайонов, расположенных под землей и в старой застройке в промышленных зонах.
«Да, ФАБами сейчас действительно активно пользуются, потому что противник прячется в старых постройках в промзонах и под землей. Чтобы разбить такие сооружения, нужны серьезные аргументы в виде ФАБов. Промзону достаточно тяжело разрушить, как и подвальные и подземные коммуникации», — сказал эксперт.
Авиация играет важную роль при распутице.
Использование мощных авиабомб, по словам Гагина, обусловлено также текущими погодными условиями в зоне ведения боевых действий.
«Использование ФАБов можно также объяснить тем, что сейчас в зоне СВО распутица, технике тяжело передвигаться. Авиация и беспилотные системы играют сейчас важную роль», — пояснил Гагин.
Эта тактика также позволяет минимизировать потери среди личного состава. Поэтапное наступление, при котором сначала подавляются огневые точки противника с воздуха и с помощью артиллерии, позволяет штурмовым подразделениям действовать в более безопасных условиях.
«Так мы бережем личный состав и штурмовиков. Пехотинцы пойдут, когда позиции противника будут обработаны артиллерией и авиацией», — добавил эксперт.
Наемники под ударом.
В боях за Красный Лиман участвует разнообразный контингент сил противника. Помимо подразделений ВСУ и территориальной обороны, на этом направлении действуют также иностранные наемники, уточнил Гагин.
Эксперт также отметил, что российские военные уже освободили три населенных пункта в непосредственной близости от Красного Лимана — Дробышево, Яровую и Сосновую. Бои продолжаются непосредственно в городе, однако, по мнению Гагина, украинские силы уже осознают неизбежность отступления.
«ВСУ понимают, что в любом случае придется отходить из Красного Лимана, оставлять его. Поэтому они начинают укреплять Славянск», — добавил он.
Обхват Славянска с трех сторон.
Стратегическое значение Красного Лимана заключается в его роли как плацдарма для дальнейшего продвижения к Славянску, который, в свою очередь, является одним из ключевых административных центров ДНР.
«Красный Лиман — это выход на Славянск и, соответственно, к административным границам ДНР в соответствии с Конституцией РФ. Сейчас противник старается укреплять Славянск, делая из него новую крепость, “фортецей” они называют», — сказал aif.ru Гагин.
В настоящее время основные боестолкновения происходят на трех направлениях, ведущих к Славянску: на севере в районе Святогорска, на северо-востоке в Красном Лимане и на юго-востоке в Никифоровке. От ближайших передовых позиций до Славянска остается не более 15 километров, что подчеркивает близость решающего этапа битвы за этот стратегически важный город.