Проклятие «Склифосовского»: вслед за коллегами погибла актриса Ведунова

Фанаты сериала «Склифосовский» заговорили о мистике: меньше, чем за две недели, умерли двое актеров из этого проекта. 4 марта погибла снявшаяся в 13-м сезоне проекта Екатерина Ведунова, а 24 февраля скончался от инсульта Владимир Довжик, сыгравший одного из главных героев — нейрохирурга Юрия Шейнмана. Что случилось с актерами, рассказали их близкие.
До дома не доехали.
Жизнь Екатерины Ведуновой трагически оборвалась поздним вечером 4 марта. Актриса и ее дочь Элина погибли в дорожно-транспортном происшествии в Зубово-Полянском районе Мордовии.
В сводке ГИБДД указано, что авария произошла поздно вечером на федеральной трассе М-5 «Урал». 77-летний водитель автомобиля Renault Fluence, следовавший в сторону Москвы, по предварительным данным, не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Луидор», который двигался в направлении Пензы. В результате пассажирка Renault Fluence, Екатерина Ведунова, погибла на месте, а ее дочь умерла в больнице.
«Катя с дочкой сюрпризом приехали 1 марта в Балаково на наше семейное торжество, — рассказала сестра Ведуновой, Мария Дроздова, — обратно они поехали с моей мамой и ее мужчиной. У него огромный стаж вождения, что случилось на трассе, почему произошел занос и он не справился с управлением, не знаю. Маму вот перевели из реанимации в травматологию, она в тяжелом, но стабильном состоянии, а двух прекрасных девочек не стало».
Много снималась, готовилась к премьере мюзикла.
Екатерина Ведунова ушла на пике своей карьеры. По словам ее сестры Марии Дроздовой, актриса была очень востребована.
«Последний год у Екатерины был очень насыщенный в плане работы. Она участвовала во многих проектах. В сериале “Склиф”, в последней серии сезона, которая должна выйти буквально через пару дней, у нее очень большой эпизод. Она не дождалась премьеры. В новом сезоне “Склифосовского” у нее роль. 26 марта состоится премьера мюзикла “Обрученные”, Катя там должна была сыграть няню. У нее было много ярких проектов, планов. И такая трагедия. У всех шок, трагедия. Почему так? У Элины через несколько месяцев должен был выпускной быть», — поделилась собеседница издания.
Екатерина Ведунова впервые появилась на большом экране в проекте «Универ. Новая общага».
«Она снималась в сериале “Годунов”, в “Чернобыле”. У Кати в “СашеТане” была эпизодическая, яркая роль», — добавила Дроздова.
Последняя неделя нейрохирурга Шейнмана.
Киноактеру Владимиру Довжику, создавшему образ мудрого, обаятельного нейрохирурга Юрия Шейнмана в «Склифосовском», врачи не смогли помочь.
«Последнюю неделю находился под присмотром врачей в реанимации, но, к сожалению, иногда бывают случаи, когда медики бессильны что-либо сделать. Причиной смерти стал инсульт», — поделился с aif.ru знакомый актера Михаил Седельников.
Смерть Довжика на 58-м году жизни стала неожиданностью для друзей и поклонников. Один из коллег актера рассказал, что они встречались в конце января и Владимир Довжик был здоров и настроен оптимистично.
Актер, режиссер, звонарь, экскурсовод.
Владимир Довжик гармонично сочетал кино и театр. С 1998 года он служил в Театре-студии «Человек», где проявил себя не только как актер, но и как режиссер, поставив спектакли «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу».
В кино Довжик дебютировал в 1993 году с эпизодической роли в фильме «На Муромской дорожке». Потом последовал перерыв в съемках и почти через 10 лет, в 2002-м он блестяще сыграл роль юриста Саши Белого в культовом сериале «Бригада».
Всенародную любовь Довжику принесла роль нейрохирурга Юрия Шейнмана, одного из главных героев популярного сериала «Склифосовский». Также он сыграл запомнившегося зрителям сотрудника детективного агентства Юандроса Хронова в проекте «Балабол». Актер снялся в сериалах «Интерны», «След», «Оса», «Московская борзая», «Торгсин», «Людмила Гурченко», «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш», «Конец прекрасной эпохи». В 2024 году он получил ключевую роль в проекте Первого канала «Переведи её через майдан». Всего на счету актера более 100 работ в кино и телепроектах.
«Володя был не только творческим человеком, он старался быть хорошим христианином. Он был звонарем, умел заставить грубый холодный металл петь голосом. Такого звонаря долго не будет в Москве. Он режиссировал колоколами, это был музыкальный духовный спектакль, во славу Божию. Володя был большим ребенком с огромным любящим сердцем, умел вдохновить и дать направление в поиске информации. Он мог часами гулять по Москве, рассказывая театральные истории, не небылицы, а именно истории. У Владыки Питирима есть книга “Русь уходящая”. Про Володю можно сказать, что он — это Москва театральная уходящая», — поделился Михаил Седельников.
Отметим, что в 2025 году скончались еще две актрисы из «Склифосовского»: в возрасте 42 лет умерла от онкологии Анастасия Городенцева, на 74-м году жизни скончалась Людмила Гаврилова.
Кто-то видит в их смертях мистику, связанную с их участием в съемках «Склифосовского», кто-то говорит о совпадении. Но однозначно одно — с уходом этих актеров российская киноиндустрия понесла понесла большую утрату, лишившись талантливых актеров.