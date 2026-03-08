Проклятие «Склифосовского»: вслед за коллегами погибла актриса Ведунова

«Последний год у Екатерины был очень насыщенный в плане работы. Она участвовала во многих проектах. В сериале “Склиф”, в последней серии сезона, которая должна выйти буквально через пару дней, у нее очень большой эпизод. Она не дождалась премьеры. В новом сезоне “Склифосовского” у нее роль. 26 марта состоится премьера мюзикла “Обрученные”, Катя там должна была сыграть няню. У нее было много ярких проектов, планов. И такая трагедия. У всех шок, трагедия. Почему так? У Элины через несколько месяцев должен был выпускной быть», — поделилась собеседница издания.