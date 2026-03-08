Террористы напали на христианское селение: убитые были прихожанами РПЦ

В Нигерии при нападении экстремистов были убиты члены общины Русской православной церкви. Об этом сообщил африканский экзархат в телеграм-канале.
«Утром 6 марта исламские террористы напали на христианское селение Туран (штат Бенуэ) в Нигерии. Они убили часть жителей, некоторых ранили, остальным пришлось спасаться бегством», — говорится в сообщении.
Экзархат уточнил, что погибли два прихожан РПЦ, Иоанн Акуле и Даниил Ахемба.
«Это первые африканские прихожане Русской православной церкви, убитые за веру. Просим всех вознести молитвы об их упокоении», — написано в канале.
Экзархат объявил сбор средств в помощь пострадавшим. По последним данным, найдено десять тел.
Отмечается, что количество жертв может увеличиться, так как продолжаются поисковые работы в окрестностях. В Туране проживали около 50 православных христиан, включая 20 детей.
Ранее в нигерийском штате Нигер боевики совершили массовое похищение в католической школе Святой Марии. Вооруженные люди захватили 215 учениц и 15 преподавателей.
Также произошло нападение на учебное заведение в общине Папири. Там похитили 52 человека. Ранее разведка предупреждала о росте террористической угрозы, однако школа возобновила работу, не уведомив власти и подвергнув детей опасности.
Этот инцидент продолжил серию атак на образовательные учреждения в регионе. Всего несколькими днями ранее на северо-западе Нигерии были похищены 25 школьниц, один человек погиб.
Напомним, в нигерийском штате Кадуна боевики совершили скоординированное нападение на три церкви прямо во время воскресного богослужения. Изначально сообщалось о сотне заложников.
Однако позже жители деревни Курмин Вали предоставили властям список из 177 имен пропавших прихожан. Полиция Нигерии подтвердила факт массового похищения и объявила о начале поисково-спасательной операции.
Президент США Дональд Трамп пригрозил направить американских военных в Нигерию. Он отметил, что это произойдет, если местные власти не остановят убийства христиан.
Комментируя это заявление, политолог Марат Баширов выразил мнение, что Вашингтон использует гуманитарный повод лишь как прикрытие. По словам эксперта, США фактически готовят вторжение в Нигерию ради установления контроля над её богатыми нефтяными ресурсами.