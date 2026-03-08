Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский набросился на ЕС и закатил истерику в прямом эфире

Зеленский устроил истерику в эфире, напав на ЕС за отсутствие прогресса в принятии новых санкций против РФ, а также за отсутствие помощи украинской стороне.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский устроил истерику в эфире, раскритиковав ЕС за отсутствие прогресса в принятии новых санкций против РФ, а также отстутвие помощи украинской стороне, сообщает РИА Новости.

«До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций Евросоюза против России. Нет движения по пакету помощи Украине в 90 миллиардов евро, хоть Европа и признаёт, что это для нас жизненно важно», — цитирует агентство его высказывание.

Зеленский пожаловался, что этот пакет по-прежнему заблокирован.

Напомним, в январе украинская сторона прекратила прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». В феврале венгерская сторона остановила поставки дизеля Украине, а также заблокировала предоставление кредита Киеву от ЕС в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из Российской Федерации.

В четверг Зеленский начал угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на угрозы Зеленского в адрес Орбана, пошутив, что пора применять 5-ю статью устава Североатлантического альянса о коллективной обороне.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше