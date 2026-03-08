Зеленский набросился на ЕС и закатил истерику в прямом эфире

Зеленский устроил истерику в эфире, раскритиковав ЕС за отсутствие прогресса в принятии новых санкций против РФ, а также отстутвие помощи украинской стороне, сообщает РИА Новости.
«До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций Евросоюза против России. Нет движения по пакету помощи Украине в 90 миллиардов евро, хоть Европа и признаёт, что это для нас жизненно важно», — цитирует агентство его высказывание.
Зеленский пожаловался, что этот пакет по-прежнему заблокирован.
Напомним, в январе украинская сторона прекратила прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». В феврале венгерская сторона остановила поставки дизеля Украине, а также заблокировала предоставление кредита Киеву от ЕС в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из Российской Федерации.
В четверг Зеленский начал угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.
Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на угрозы Зеленского в адрес Орбана, пошутив, что пора применять 5-ю статью устава Североатлантического альянса о коллективной обороне.