В омском семейном клубе дети сами сделали подарки для мам

В ОМЦ «Химик» 7 марта в молодежном центре «ДОМ» прошло уютное праздновании Международного женского дня в семейном клубе «Молодые родители». Об этом рассказала пресс-служба областного министерства молодежной политики.
В преддверии праздника для участниц клуба и их детей прошёл мастер-класс по созданию праздничных открыток.
В теплой и дружеской атмосфере мамы вместе с детьми общались и занимались творчеством. Малыши познакомились с различными материалами для творчества — цветным картоном, клеем и воздушным пластилином — и изготовили открытки к празднику для мам.
«Совместное творчество мамы и ребенка — это всегда весело и увлекательно. Ребята с интересом осваивали новые материалы и в итоге сделали красивые открытки. Всем новый вид досуга очень понравился», — отметила организатор названного клуба ОМЦ «Химик» Анастасия Волошко.
По завершении мастер-класса женщинам вручили небольшие подарки от клуба, брелки ручной работы.
