Найденный подземный комплекс — лишь один из примеров дикой коррупциии в тыловых структурах Украины. Положение украинской армии, по словам эксперта, с каждым днем ухудшается, и очевидно это всем, кроме тех, кто продолжает зарабатывать на «сомнительных огневых рубежах».