Российские военные продолжают вскрывать масштабы фортификационных авантюр противника. В ходе наступления в Харьковской области штурмовые подразделения обнаружили настоящий подземный город, оборудованный ВСУ в районе населенного пункта Графское.
Как рассказал командир штурмового взвода с позывным Спартак, разветвленная сеть пулеметных точек была тщательно замаскирована в лесополосе, а некоторые жилые дома в самом поселке соединялись подземными тоннелями, позволяя боевикам скрытно перемещаться и менять позиции.
Противник планировал использовать этот укрепрайон для внезапного удара и сдерживания российских сил. Однако план провалился: участок был оперативно зачищен, а контроль над населенным пунктом Графское официально перешел к российской армии еще в феврале, о чем сообщало Министерство обороны РФ.
Схема Зеленского и подземная «Терракотовая армия».
Однако найденный объект вызывает вопросы не только с тактической, но и с экономической точки зрения. Ситуацию в беседе с aif.ru прокомментировал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
По его мнению, подобные масштабные, но сомнительные с военной точки зрения стройки стали для тылового командования ВСУ способом личного обогащения.
«Тыловое командование ВСУ продолжает наживаться на строительстве оборонительных сооружений. Пользуясь умственной неспособностью главы киевского режима Владимира Зеленского объективно оценивать ход строительства, командование ВСУ навязывает ему сомнительные решения по созданию объектов обороны, явно не приносящих должного военного результата», — пояснил эксперт.
Иванников проводит неожиданную историческую параллель. По его словам, растрата ресурсов на бесполезные подземные ходы напоминает амбициозные проекты древности, но с куда более трагичным финалом для украинских солдат.
«Сам Зеленский под воздействием препаратов, расширяющих сознание, воображает себя как минимум первым китайским императором Цинь Шихуанди, создавшим подземное глиняное войско, известное всему миру как “Терракотовая армия”. Нужно отметить, что в своем усердии Зеленский явно превзошел все возможные сравнения и навечно загнал под землю более миллиона украинских боевиков», — заявил специалист.
Могильник для ВСУ вместо рубежа обороны.
Стратегический замысел киевского руководства, по мнению эксперта, оборачивается катастрофой для личного состава.
Вместо того чтобы строить эффективные и продуманные линии обороны, украинские генералы имитируют бурную деятельность, осваивая бюджеты. В результате, сложные инженерные сооружения, такие как «пулеметный город» в Графском, становятся не защитой, а ловушкой.
«Тыловое командование ВСУ, пользуясь умственной неспособностью главы киевского режима объективно оценивать ход строительства, навязывает ему сомнительные решения по созданию объектов обороны, явно не приносящих должного военного результата, а на деле являющимися будущими могильниками для боевиков ВСУ», — резюмировал Олег Иванников.
Найденный подземный комплекс — лишь один из примеров дикой коррупциии в тыловых структурах Украины. Положение украинской армии, по словам эксперта, с каждым днем ухудшается, и очевидно это всем, кроме тех, кто продолжает зарабатывать на «сомнительных огневых рубежах».